За сутра свако мора да спреми хљеб и вино: Славимо важан празник, а вјерује се да ово помаже болеснима

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 1. октобра обиљежава дан Светог Евменија Гортинског, епископа који је, према предању, цијелог живота помагао сиромашнима, тешио унесрећене и молитвом помагао болеснима. Овај дан уједно означава почетак октобра, мјесеца који у народном календару носи посебну симболику.
Прича о Светом Евменију посебно се везује за одрицање од материјалног богатства и телесних задовољстава. Према житију, још од младости следио је Христа, а своју имовину поделио је сиромашнима. Велики пост сматрао је путем ослобађања од "бремена тијела", па је најприје радио на сопственом духовном животу, а потом помагао другима.
Свети Евменије био је епископ Гортине на Криту. Према предању, због свог живота испуњеног вјером, скромношћу и бригом за друге, народ га је изабрао за епископа.
Описиван је као заштитник сиромашних, утјеха ожалошћенима и помоћ болеснима. Његов живот био је посвећен служењу другима, а предање му приписује и бројна чуда.
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Молитвом је, према житију, исцељивао болесне, изгонио демоне и помагао људима који су се нашли у невољи. Предање наводи да се глас о његовим чудима проширио далеко изван Гортине, па је помагао људима и у Риму и Тиваиди.
Једна од главних порука његовог живота јесте да материјално богатство нема вриједност ако се не користи за добро других. Евменије је своју имовину подјелио сиромашнима, а потом наставио да помаже људима као епископ.
Према предању, у време велике суше у Тиваиди молитвом је испросио кишу. Управо је тамо, према црквеном предању, завршио свој земни живот и преселио се у вечност.
Његов живот остао је упамћен као пример одрицања, милосрђа и служења другима.
Поука која се везује за овај дан посебно говори о милостињи и односу према људима којима је потребна помоћ.
У црквеном тумачењу, давање милостиње није само материјални чин. Када помажемо човеку који је сиромашан, болестан или у невољи, тиме показујемо љубав према Христу.
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Зато се у данашњем расуђивању милостиња пореди са Светим Причешћем. Као што вјерници у Причешћу примају Христа под видом хлеба и вина, тако се и помоћ ономе коме је потребна посматра као служење самом Христу.
Ова порука Светог Евменија и данас се може свести на једноставну мисао - није важно само колико човек има, већ и колико је спреман да подели са другима.
Дан Светог Евменија Гортинског подсјећа на вриједност скромности, милосрђа и бриге за друге. Његово житије посебно истиче да човјек своје богатство не треба да посматра само као нешто што припада њему, већ и као могућност да помогне онима који немају довољно.
Зато 1. октобар може бити прилика да се сјетимо некога коме је потребна помоћ, да учинимо добро дјело или једноставно пружимо подршку особи која пролази кроз тежак период.
Прича о Светом Евменију остала је сачувана управо кроз такве поруке - да се вјера не показује само речима, већ и односом према људима који су нам потребни.
(Она.рс)
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