Минић и Додик посјетили Цркву Светог Георгија у Трнову

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија, гдје им је мјесни парох Његослав Јелисић говорио о страдању српског народа овог краја у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
Парох Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.
"Посебан дар и велика част. Свештеник Његослав Јелишић из Трнова поклонио ми је гусле, које су пуних шест година чекале да дођу у моје руке. Хвала му од срца. Ове гусле чуваћу с љубављу и поносом као симбол нашег народа и традиције", поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Посебан дар и велика част. Свештеник Његослав Јелишић из Трнова поклонио ми је гусле, које су пуних шест година чекале да дођу у моје руке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
Хвала му од срца. Ове гусле чуваћу с љубављу и поносом као симбол нашег народа и традиције. pic.twitter.com/u8FoOTeI6w
Као узвратни дар, Минић је пароху Јелисићу поклонио заставу Републике Српске.
Припадници такозване Армије БиХ заузели су у љето 1992. године Трново убивши и заробивши велики број српских цивила.
Том приликом запаљени су црква и парохијски дом, као и велики број кућа.
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