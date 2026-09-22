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Минић и Додик посјетили Цркву Светог Георгија у Трнову

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22.09.2026 17:25

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Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија. Мјесни парох Његослав Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.
Фото: СРНА

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија, гдје им је мјесни парох Његослав Јелисић говорио о страдању српског народа овог краја у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.

Парох Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.

"Посебан дар и велика част. Свештеник Његослав Јелишић из Трнова поклонио ми је гусле, које су пуних шест година чекале да дођу у моје руке. Хвала му од срца. Ове гусле чуваћу с љубављу и поносом као симбол нашег народа и традиције", поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Као узвратни дар, Минић је пароху Јелисићу поклонио заставу Републике Српске.

Припадници такозване Армије БиХ заузели су у љето 1992. године Трново убивши и заробивши велики број српских цивила.

Том приликом запаљени су црква и парохијски дом, као и велики број кућа.

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Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

Трново

Црква

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