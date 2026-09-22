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Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске

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22.09.2026 14:08

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Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске
Фото: X / Milorad Dodik

У Источном Сарајеву сам, заједно са Савом Минићем, разговарао с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховом. Истакли смо висок ниво сарадње и разумијевања. Амбасадора смо замолили да jош једном пренесе честитке предсједнику Владимиру Путину на успјешно спроведеним изборима и на још једној величанственој побједи Јединствене Русије, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Русија данас посебно показује оно што смо и ми овдје научили - да народ не може бити поражен када зна ко је, када чува своју вјеру и када има лидера којем вјерује", навео је Додик.

Задовољство нам представља чињеница да Русија има посебну радну групу за сарадњу с Републиком Српском у свим областима и на свим нивоима, написао је Додик на Иксу.

"То је јасан знак да Москва разумије и поштује равноправност народа овдје, за разлику од оних који су годинама радили и подстицали мајоризацију у корист Бошњака, гурајући Србе у подређен положај. Разговарали смо о састанку ове радне групе, који ће бити одржан на Јахорини", нагласио је Додик.

Додик је истакао пуну подршку циљевима специјалне војне операције.

"То је још један историјски допринос руске снаге рушењу хегемоније центара моћи који су хтјели да униште Русију као брану породице, традиционалних вриједности и хришћанства. Преварили су се и то се јасно види. Русија побјеђује сву војну моћ Запада предату у украјинске руке, а широм Европе и свијета јачају снаге здравог разума, политике засноване на хришћанским вриједностима и одбрани породице, које одбијају социјалне, вјерске и политичке експерименте над својим народима. Задовољан сам што ће разговори Руске Федерације и Републике Српске бити настављени на највишем нивоу у најскоријем могућем року. Пријатељство са Русијом није ствар дневне политике - то је стратешко опредјељење слободне и поносне Републике Српске", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Игор Калабухов

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