Додик: Предстоји борба за подизање самосталности и аутономије Српске на виши степен

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је у Источном Сарајеву да предстоји борба за подизање самосталности и аутономије Републике Српске на виши степен.
"Молим се Богу да ће нека генерација која долази бити свјесна тога тренутка и да ће учинити оно што се мора. Нама живота у БиХ нема, то сте ви видјели. То најбоље показује овај крај који није успио да се интегрише", рекао је Додик у обраћању након уручивања одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије.
Наводећи да муслимани упорно причају како они желе суживот, Додик је указао да је то не само идеолошка, већ историјска подвала српском народу.
"Ако се нису сарајевски Срби вратили у Сарајево и насјели на њихову причу о тој некој доброти, онда нико нема право да повјерује да би БиХ као таква могла да егзистира", истакао је Додик.
Он је навео да може да прича о томе сваки дан као свједок многих догађаја, превара, подвала, савезништва који су муслимани имали са претходним америчким администрацијама, "булументом из Брисела" и много чему другом.
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