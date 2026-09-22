Објављен документ: Шта је Минић радио 1996. године?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:13
Актуелни премијер Републике Српске и кандидат СНСД-а за предсједника Републике Саво Минић је децембра 1996. године био студент треће године Правног факултета у Бањалуци и био је именован за студента продекана, показују документа овог факултета која су у посједу "Гласа".
Ријеч је о одлуци Наставно-научног вијећа Правног факултета, број 840-9/96, донесеној 18. децембра 1996. године.
У документу се наводи да је одлука донесена на основу члана 110 Закона о универзитету и члана 131 Статута Правног факултета.
"За студента продекана на Правном факултету у Бањој Луци именује се Саво Минић, студент треће године", наведено је у одлуци која је у посједу Гласа.
Одлуку је потписао тадашњи предсједник Наставно-научног вијећа проф. др Рајко Кузмановић.
Подсјећамо да су прије неколико дана лидера СДС-а и кандидата те странке за предсједника Републике Српске Бранка Блануше и Минић размијенили јавне поруке о школовању и ратном путу политичара.
Блануша је, не помињући Минића по имену, говорио о политичарима који, према његовим ријечима, не могу да наведу имена људи са којима су студирали, нити сабораца са којима су били на ратишту.
Минић је на то реаговао на друштвеној мрежи „Икс“, наводећи да је велики број његових колега са факултета данас жив, док су неки од његових ратних другова страдали.
" Хвала драгом Богу, огроман број мојих колега са факултета су данас живи и здрави, што, нажалост, није случај са друговима из рата, који су своје кости оставили широм борбених линија. И нас, ипак, има, виђамо се по скуповима од Новог Града до Требиња" навео је тада Минић.
Хвала драгом Богу, огроман број мојих колега са факултета су данас живи и здрави, што, нажалост, није случај са друговима из рата, који су своје кости оставили широм борбених линија. И нас, ипак, има, виђамо се по скуповима од Новог Града до Требиња, а тебе, професоре, који си…— Саво Минић (@minic_savo) September 18, 2026
Блануши је поручио да „не постоји глас ни функција“ због којих би износио такве неистине, додајући и тврдњу да је Блануша „добар дио 90-их провео у Нишу“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч9
Република Српска
16 ч24
Република Српска
1 д18
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч9
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму