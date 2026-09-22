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Објављен документ: Шта је Минић радио 1996. године?

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22.09.2026 11:49

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Актуелни премијер Републике Српске и кандидат СНСД-а за предсједника Републике Саво Минић је децембра 1996. године био студент треће године Правног факултета у Бањалуци и био је именован за студента продекана, показују документа овог факултета која су у посједу "Гласа".

Ријеч је о одлуци Наставно-научног вијећа Правног факултета, број 840-9/96, донесеној 18. децембра 1996. године.

У документу се наводи да је одлука донесена на основу члана 110 Закона о универзитету и члана 131 Статута Правног факултета.

Одлука о именовању Саве Минића
Одлука о именовању Саве Минића

"За студента продекана на Правном факултету у Бањој Луци именује се Саво Минић, студент треће године", наведено је у одлуци која је у посједу Гласа.

Одлуку је потписао тадашњи предсједник Наставно-научног вијећа проф. др Рајко Кузмановић.

Документ након полемике Блануше и Минића

Подсјећамо да су прије неколико дана лидера СДС-а и кандидата те странке за предсједника Републике Српске Бранка Блануше и Минић размијенили јавне поруке о школовању и ратном путу политичара.

Блануша је, не помињући Минића по имену, говорио о политичарима који, према његовим ријечима, не могу да наведу имена људи са којима су студирали, нити сабораца са којима су били на ратишту.

Минић је на то реаговао на друштвеној мрежи „Икс“, наводећи да је велики број његових колега са факултета данас жив, док су неки од његових ратних другова страдали.

" Хвала драгом Богу, огроман број мојих колега са факултета су данас живи и здрави, што, нажалост, није случај са друговима из рата, који су своје кости оставили широм борбених линија. И нас, ипак, има, виђамо се по скуповима од Новог Града до Требиња" навео је тада Минић.

Блануши је поручио да „не постоји глас ни функција“ због којих би износио такве неистине, додајући и тврдњу да је Блануша „добар дио 90-их провео у Нишу“.

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

СНСД

СДС

Правни факултет

Избори 2026

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