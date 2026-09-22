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Бизарни изговори Бранка Блануше након што је одбио дебату са Савом Минићем

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22.09.2026 11:19

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Бранко Блануша
Фото: Фејсбук

Бранко Блануша, човјек који претендује да буде предсједник Републике Српске, одбио је ТВ дуел са Савом Минићем, кандидатом СНСД-а, а објашњење које је понудио лидер СДС-а, је у најмању руку неозбиљно.

Правда се Блануша да му је "календар попуњен" и да је "рок до два дана бесмислен". А по статусу на друштвеним мрежама, чини се да му смета и што многи прижељкују да чују два човјека који желе да буду на функцији предсједника Српске.

Саво Минић Бранко Блануша

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Блануша поново одбио дуел са Минићем

"И РТРС и Саво Минић знају да су, у јеку предизборне кампање, календари кандидата већ одавно препуни активности и да је рок од два дана бесмислен. Уз то, све живо из СНСД-а претходних дана изашло је из сјенке у јавност и проговорило о дуелу између кандидата. Мало је то провидно", рече Блануша.

Поставља се питање, чега се плаши Бранко Блануша па не смије да укрсти своје аргументе са Минићем? Наводи да су "сви проговорили о дуелу између кандидата", нису баш најјаснији, можда ни самом Блануши, али логично дјелује да се у предизборној кампањи прича о кандидатима, њиховим програмима и ономе шта могу да понуде народу за чије повјерење се боре.

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Тако ће Блануша у сриједу, када је требало да се одржи дебата, бити у Козарској Дубици и Приједору, као да је у Москви или Вашингтону, па да не може стићи.

"Ја сам у сриједу у Козарској Дубици и Приједору, гдје имам одавно заказане сусрете и разговоре са грађанима. Нема те силе која ће ме натјерати да због гостовања у емисији са човјеком који је дио режима који је натјерао грађане Републике Српске да бјеже у бијели свијет, те исте грађане изневјери", каже Блануша.

Нису га штедјели ни корисници друштвеним мрежа, који његово одбијање дуела сматрају веома лошим за трку, а неки су се присјетили и прошлог дуела којег је Блануша имао са Луком Петровићем на РТРС-у.

"Ово је потпуно нерезонски, професоре промијените савјетнике", "Зашто ви нисте планирали дебату ако вам је близу", Не тражи оправдање за кукавичлук", "Дакле, да преведемо, не смијете", "Велики минус и грешка", само су неки од коментара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Блануша

Саво Минић

ТВ дебата

Избори 2026

РТРС

СНСД

СДС

Коментари (7)

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