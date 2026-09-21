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Блануша поново одбио дуел са Минићем

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21.09.2026 22:18

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Блануша поново одбио дуел са Минићем
Фото: ATV

Изборни штаб СНСД-а потврдио је да ће кандидат ове странке за предсједника Републике Српске Саво Минић учествовати у ТВ дебати коју организује РТРС, док је из СДС-а речено да кандидат за предсједника Бранко Блануша неће бити у прилици да учествује у дебати.

Из СДС-а је вечерас стигао одговор на позив РТРС-а, у којем наводе да је календар Блануше у предизборној кампањи детаљно испланиран знатно раније, да разговори са грађанима остају његов приоритет и да неће бити у прилици да гостује у емисији.

Подсјећамо, Радио-телевизија Републике Српске данас је упутила позив за ТВ дебату Сави Минићу и Бранку Блануши, кандидатима СНСД-а и СДС-а за предсједника Републике Српске.

Директно сучељавање је на програму, 23. септембра 2026. године од 20.10 часова.

(РТРС)

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

ТВ дуел

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