Блануша поново одбио дуел са Минићем

Аутор:АТВ редакција
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Изборни штаб СНСД-а потврдио је да ће кандидат ове странке за предсједника Републике Српске Саво Минић учествовати у ТВ дебати коју организује РТРС, док је из СДС-а речено да кандидат за предсједника Бранко Блануша неће бити у прилици да учествује у дебати.
Из СДС-а је вечерас стигао одговор на позив РТРС-а, у којем наводе да је календар Блануше у предизборној кампањи детаљно испланиран знатно раније, да разговори са грађанима остају његов приоритет и да неће бити у прилици да гостује у емисији.
Подсјећамо, Радио-телевизија Републике Српске данас је упутила позив за ТВ дебату Сави Минићу и Бранку Блануши, кандидатима СНСД-а и СДС-а за предсједника Републике Српске.
Директно сучељавање је на програму, 23. септембра 2026. године од 20.10 часова.
(РТРС)
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