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Цвијановић након састанка са Вајлс: Пред нама је дефинитивно боље вријеме

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21.09.2026 19:15

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Грађанима Републике Српске могу поручити да је пред нама дефинитивно боље вријеме и морамо га искористити на најбољи могући начин, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка у Бијелој кући са Сузи Вајлс, шефицом кабинета и најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа.

Истакла је да је састанак са Вајлс био изузетно важан, али и угодан.

"Разговарали смо о важним темама за Републику Српску, али и генерално о ситуацији у оквиру Босне и Херцеговине, у оквиру наше регије. Ми дефинитивно учвршћујемо нека стара пријатељства, отварамо нека нова врата, градимо нова пријатељства", рекла је Цвијановић.

Трамп и Сузи Вајлс

Свијет

Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић

Истиче да је Сузи Вајлс шефица кабинета предсједника Трампа, један од најближих или најближи сарадник и да је било важно разговарати о свим тим политичким темама и ономе што је важно у економском смислу као потенцијално мјесто за улагање, али и да се продуби разумијевање о неким стварима које су, како каже, можда раније остала у неком претходном периоду, недовољно разјашњена.

Жељка Цвијановић и Сузи Вајлс

Република Српска

Цвијановић са Сузи Вајлс, најближим сарадником Доналда Трампа

"Дефинитивно примјећујем да смо отворили нека врата која су раније била незамислива или је било немогуће и помислити да уђете кроз та врата, да разговарате, да имате квалитетне разговоре, да неко жели да вас чује, да види какав је ваш став и да се неко понаша пријатељски према Републици Српској. Овдје ћемо се вратити ускоро по договору за неких отприлике месец, месец и по дана да наставимо везано за неке теме које смо започели данас, гдје ће се очекивати одређене активности", истакла је Цвијановић.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Сузи Вајлс

Доналд Трамп

Америка

Република Српска

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