Цвијановић након састанка са Вајлс: Пред нама је дефинитивно боље вријеме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Грађанима Републике Српске могу поручити да је пред нама дефинитивно боље вријеме и морамо га искористити на најбољи могући начин, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка у Бијелој кући са Сузи Вајлс, шефицом кабинета и најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа.
Истакла је да је састанак са Вајлс био изузетно важан, али и угодан.
"Разговарали смо о важним темама за Републику Српску, али и генерално о ситуацији у оквиру Босне и Херцеговине, у оквиру наше регије. Ми дефинитивно учвршћујемо нека стара пријатељства, отварамо нека нова врата, градимо нова пријатељства", рекла је Цвијановић.
Свијет
Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић
Истиче да је Сузи Вајлс шефица кабинета предсједника Трампа, један од најближих или најближи сарадник и да је било важно разговарати о свим тим политичким темама и ономе што је важно у економском смислу као потенцијално мјесто за улагање, али и да се продуби разумијевање о неким стварима које су, како каже, можда раније остала у неком претходном периоду, недовољно разјашњена.
Република Српска
Цвијановић са Сузи Вајлс, најближим сарадником Доналда Трампа
"Дефинитивно примјећујем да смо отворили нека врата која су раније била незамислива или је било немогуће и помислити да уђете кроз та врата, да разговарате, да имате квалитетне разговоре, да неко жели да вас чује, да види какав је ваш став и да се неко понаша пријатељски према Републици Српској. Овдје ћемо се вратити ускоро по договору за неких отприлике месец, месец и по дана да наставимо везано за неке теме које смо започели данас, гдје ће се очекивати одређене активности", истакла је Цвијановић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму