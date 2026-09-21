Цвијановић са Сузи Вајлс, најближим сарадником Доналда Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, шефицом кабинета и најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
"Градимо нова и учвршћујемо стара пријатељства. Радујемо се наставку сарадње", навела је Цвијановић на Инстаграму.
Цвијановић је истакла да је било задовољство разговарати са Вајлсовом.
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