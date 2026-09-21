Фонд ПИО подсјећа: Ученици и студенти да доставе потврде о школовању

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске подсјећа кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да у току мјесеца септембра и октобра, за школску 2026/2027 годину, врши обезбијеђивање и евидентирање потврде о редовном школовању.
За дјецу кориснике породичне пензије, узрасне доби 15-19 година, који похађају средњу школу потврду о редовном школовању потребно је доставити Фонду, најкасније, до 24. септембра 2026. године.
За дјецу кориснике породичне пензије, студенте, узрасне доби 19-26 година, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 24. октобра 2026. године.
Фонд позива кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да школску потврду доставе благовремено у најближу пословницу Фонда за кориснике у Републици Српској, а за кориснике са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида.
О обавези достављања потврде о редовном школовању Фонд кориснике обавјештава и путем писане поруке на чеку приликом исплате пензије за мјесец јул, август и септембар 2026. године.
Недостављање потврде о редовном школовању, у наведеном року, наводи да се дијете-корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се врши обустава исплате породичне пензије.
За достављене школске потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру исправности код школе или факултета, као издаваоца тог документа, саопштили су из Фонда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
28 мин0
Република Српска
39 мин0
Република Српска
43 мин0
Република Српска
52 мин0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
48
14
46
14
45
14
43
Тренутно на програму