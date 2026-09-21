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Фонд ПИО подсјећа: Ученици и студенти да доставе потврде о школовању

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21.09.2026 14:37

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Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске подсјећа кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да у току мјесеца септембра и октобра, за школску 2026/2027 годину, врши обезбијеђивање и евидентирање потврде о редовном школовању.

За дјецу кориснике породичне пензије, узрасне доби 15-19 година, који похађају средњу школу потврду о редовном школовању потребно је доставити Фонду, најкасније, до 24. септембра 2026. године.

За дјецу кориснике породичне пензије, студенте, узрасне доби 19-26 година, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 24. октобра 2026. године.

Фонд позива кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да школску потврду доставе благовремено у најближу пословницу Фонда за кориснике у Републици Српској, а за кориснике са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида.

О обавези достављања потврде о редовном школовању Фонд кориснике обавјештава и путем писане поруке на чеку приликом исплате пензије за мјесец јул, август и септембар 2026. године.

Недостављање потврде о редовном школовању, у наведеном року, наводи да се дијете-корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се врши обустава исплате породичне пензије.

За достављене школске потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру исправности код школе или факултета, као издаваоца тог документа, саопштили су из Фонда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фонд ПИО

документација

породична пензија

потврде о редовном школовању

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