Осумњиченом за убиство мајке у Новом Саду одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Виши суд у Новом Саду одредио је притвор до 30 дана осумњиченом за тешко убиство, које се догодило у ноћи између петка и суботе.
Због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство, за А. Б. одређен притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Новом Саду.
Свијет
Њемачка економија посустаје, инфлација високо
А. Б. се сумњичи да је у ноћи између петка и суботе, у стану у Улици Алексе Шантића на Грбавици, ножем усмртио своју мајку Љ. Б. (57).
Притвор је одређен због околности које указују на могућност да би осумњичени могао да омета поступак утицањем на свједоке, као и због опасности да би могао да понови кривично дјело.
Такође, притвор је одређен због узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
Србија
Тинејџер (17) пропао у рупу од 13 метара, љекари му се боре за живот
Против рјешења о притвору дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Новом Саду.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
3 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
9 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
51
17
42
17
37
17
32
17
28
Тренутно на програму