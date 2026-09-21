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Осумњиченом за убиство мајке у Новом Саду одређен притвор

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21.09.2026 15:19

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Виши суд у Новом Саду одредио је притвор до 30 дана осумњиченом за тешко убиство, које се догодило у ноћи између петка и суботе.

Због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство, за А. Б. одређен притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Новом Саду.

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А. Б. се сумњичи да је у ноћи између петка и суботе, у стану у Улици Алексе Шантића на Грбавици, ножем усмртио своју мајку Љ. Б. (57).

Притвор је одређен због околности које указују на могућност да би осумњичени могао да омета поступак утицањем на свједоке, као и због опасности да би могао да понови кривично дјело.

Такође, притвор је одређен због узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

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Против рјешења о притвору дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Новом Саду.

(РТС)

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Тагови :

Нови Сад

Притвор

Полиција

Убиство

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