Logo

Велики пожар у Сарајеву: Гори објекат код Олимпијског базена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 15:07

Коментари:

0
Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гд‌је је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.
Фото: Nezavisne novine / Printscreen

Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гд‌је је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.

Према информацијама с мјеста догађаја, пламен се брзо проширио на дио објекта и кровну конструкцију, док се густ дим могао вид‌јети из више дијелова града.

Први су у гашењу пожара учествовали грађани, запосленици објекта захваћеног ватром, као и радници Олимпијског базена "Отока", који су покушали спријечити даље ширење пожара до доласка ватрогасних екипа.

На лице мјеста одмах су упућене екипе Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, које улажу напоре да пожар ставе под контролу и спријече његово ширење на околне објекте.

admir arnautovic smrk

Хроника

Шмрку и ухапшенима у акцији Кетеринг предложен притвор на још два мјесеца

У објекту се налазе самопослуга, више трговина с од‌јећом, ресторан и кафић, због чега је постојала додатна опасност од ширења ватре.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, док ће узрок избијања пожара бити познат након што ватра буде локализована и надлежне службе обаве увиђај, преносе Независне новине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Сарајево

Ватрогасци

ватра

Коментари (0)

Више из рубрике

Цијена горива у Бањалуци достигла 3,85 КМ, у Кнежеву 4 марке!

Друштво

Цијена горива у Бањалуци достигла 3,85 КМ, у Кнежеву 4 марке!

3 ч

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије

Друштво

Данас је Мала Госпојина, а небо је прекривено облацима: Ево шта то значи по народном вјеровању

4 ч

0
Арктик

Друштво

Научници открили нову топлу струју на Арктику: Дуга је више од 1.000 километара

4 ч

0
Потписани уговори за запошљавање 118 лица

Друштво

Потписани уговори за запошљавање 118 лица

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

17

42

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

17

37

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

17

32

Упућен приједлог: Забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 13 година

17

28

Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима