Велики пожар у Сарајеву: Гори објекат код Олимпијског базена

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гдје је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.
Према информацијама с мјеста догађаја, пламен се брзо проширио на дио објекта и кровну конструкцију, док се густ дим могао видјети из више дијелова града.
Први су у гашењу пожара учествовали грађани, запосленици објекта захваћеног ватром, као и радници Олимпијског базена "Отока", који су покушали спријечити даље ширење пожара до доласка ватрогасних екипа.
На лице мјеста одмах су упућене екипе Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, које улажу напоре да пожар ставе под контролу и спријече његово ширење на околне објекте.
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У објекту се налазе самопослуга, више трговина с одјећом, ресторан и кафић, због чега је постојала додатна опасност од ширења ватре.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, док ће узрок избијања пожара бити познат након што ватра буде локализована и надлежне службе обаве увиђај, преносе Независне новине.
Veliki požar u Sarajevu: Gori objekat kod Olimpijskog bazena pic.twitter.com/KjmLkCAu0S— Nezavisne novine (@NezavisneBL) September 21, 2026
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