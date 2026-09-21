Салах кажњен због пребрзе вожње, он оволико заради за 38 минута!

Египатски фудбалер, Мохамед Салах кажњен је данас због пребрзе вожње и одузета му је дозвола на шест мјесеци на основу прекршаја који је раније починио на Острву.

Како преноси BBC, он ће морати да плати казну од 1.044 британских фунти, односно 1.217,5 евра. То је сигурно за њега најмањи проблем, пошто према натписима зарађује суму од 17 милиона евра по сезони.

Претворено у зараду по дану, то је преко 46.500 евра за 24 часа. Аутоматски, то значи да њему треба само 38 минута да заради да би платио ову казну.

Прекршај се догодио прошлог марта, када је његов луксузни Ролс Ројс возио брзином од 58 километара на час у насељу гдје је дозвољена брзина била 48 километара на час.

Фудбалер је одбио да открије ко се налазио за воланом, тако да је он аутоматски кажњен као власник возила.

Ово није први пут да Салах има проблема са брзом вожњом, пошто је 2022. године пребрзо возио свој Ферари Ф8 Трибуто брзином од 101 километар на час у улици где је било допуштено 80 километара на сат.

Тада је кажњен сумом од 233 евра, а 2018. године је користио телефон док је возио.

(Телеграф)