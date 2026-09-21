Горан Баре однесен са бине: Није издржао ни крај прве пjесме

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски музичар Горан Баре прекинуо је наступ на фестивалу „Модро и зелено“ у Макарској након што је изашао на позорницу и започео прву пјесму.
Како пише портал Подбиоковом.хр, Баре и Мајке требало је у недјељу увече да наступе на четвртом издању фестивала „Модро и зелено“, али концерт је завршен готово одмах након изласка на позорницу.
„Горан Баре вечерас на фестивалу ’Модро и зелено’ у Макарској није успио да одради ни прву пјесму. Након изласка на бину наступ је убрзо прекинут, уз велику подршку публике која га је испратила аплаузом“, навели су.
На снимку с наступа види се како му колеге помажу при одласку с позорнице у Парку фра Јуре Радића. Публика је његов одлазак испратила снажним аплаузом, док засад нема званичних информација о томе због чега је наступ прекинут.
Кратак наступ изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама. Док су поједини посјетиоци изразили разочарање због неочекиваног прекида концерта, други су позвали на разумијевање и пружили подршку Горану Барету.
Иначе, Горан Баре и Мајке били су међу главним извођачима друге вечери фестивала. Вече је отворио макарски бенд БЕГ, а програм је закључен наступом загребачког електронског колектива АБОП.
Фестивал „Модро и зелено“ у Макарској одржава се од 2023. године, а посвећен је музици и оставштини Милана Младеновића, фронтмена Екатарине Велике.
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