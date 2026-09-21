Logo

Нападнут Урош Живковић на шабачком вашару, одмах прекинуо наступ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 08:39

Коментари:

0
Урош Живковић пјевач наступ шабачки вашар нападнут на наступу
Фото: YouTube/printscreen

Урош Живковић прије двије вечери наступио је на шабачком вашару, а свој наступ је прекинуо након што га је неко из публике гађао.

Уроша је неко од гостију из шатора гађао ледом, због чега је он одмах прекинуо наступ и обратио се публици.

– Ајде сад да видимо, нека се јави ко је гађао ледом? Да лијепо напусти шатор, па да идемо даље – рекао је Урош.

Он се затим обратио и момцима из публике:

– Шта је било, момци? Појела маца језик...

Живковић је наставио да држи придику дечку који га је погодио ледом.

– Немојте да се глупирате, вечерас смо дошли да се проведемо овдје, и ја сам ту због вас, да знате. Немојте да глумите мангупе, јер кад треба, нема вас нигдје. Од 3.000 људи сви се лијепо понашају, само се нађе један мајмун да буде мангуп – бјеснио је Урош.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урош Живковић

Напад

шабачки вашар

видео снимак

наступ

Коментари (0)

Више из рубрике

Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући

Сцена

Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући

3 ч

0
Лана Шкргатић хрватска пјевачица чека бебу у петој деценији

Сцена

Хрватска пјевачица у 46. години чека бебу: Десило се „мало чудо“

4 ч

0
Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

Сцена

Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

4 ч

0
"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

Сцена

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима