Нападнут Урош Живковић на шабачком вашару, одмах прекинуо наступ

Аутор:АТВ редакција
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Урош Живковић прије двије вечери наступио је на шабачком вашару, а свој наступ је прекинуо након што га је неко из публике гађао.
Уроша је неко од гостију из шатора гађао ледом, због чега је он одмах прекинуо наступ и обратио се публици.
– Ајде сад да видимо, нека се јави ко је гађао ледом? Да лијепо напусти шатор, па да идемо даље – рекао је Урош.
Он се затим обратио и момцима из публике:
– Шта је било, момци? Појела маца језик...
Живковић је наставио да држи придику дечку који га је погодио ледом.
– Немојте да се глупирате, вечерас смо дошли да се проведемо овдје, и ја сам ту због вас, да знате. Немојте да глумите мангупе, јер кад треба, нема вас нигдје. Од 3.000 људи сви се лијепо понашају, само се нађе један мајмун да буде мангуп – бјеснио је Урош.
(Телеграф)
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