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Линије на путу на Купресу запалиле мреже: "Брат је био на 3 промила"

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21.09.2026 09:28

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Видео снимак који приказује бијеле линије на путу у мјесту Купрес, а које су кривудаво исцртане, насмијао је регион.
Фото: ТikTok/printscreen

Видео снимак који приказује бијеле линије на путу у мјесту Купрес, а које су кривудаво исцртане, насмијао је регион.

Многи возачи и грађани који су препознали дионицу пута, написали су у коментарима да је ријеч о путу у Купресу.

"То је уникат, ручни рад", један је од коментара.

"Брат је био на 3 промила", стоји у другом коментару.

"Линија је добра и прати неравнине новог асфалта", наведено је у трећем коментару.

@mirkocolic0404 #fyp #kupres #balkan ♬ original sound - Stefan Lazić

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Тагови :

Купрес

видео снимак

ТикТок

саобраћај

бијеле линије

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