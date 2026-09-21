Линије на путу на Купресу запалиле мреже: "Брат је био на 3 промила"

Аутор:АТВ редакција
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Видео снимак који приказује бијеле линије на путу у мјесту Купрес, а које су кривудаво исцртане, насмијао је регион.
Многи возачи и грађани који су препознали дионицу пута, написали су у коментарима да је ријеч о путу у Купресу.
"То је уникат, ручни рад", један је од коментара.
"Брат је био на 3 промила", стоји у другом коментару.
"Линија је добра и прати неравнине новог асфалта", наведено је у трећем коментару.
@mirkocolic0404 #fyp #kupres #balkan ♬ original sound - Stefan Lazić
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