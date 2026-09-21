Осумњичен да је убио брата из аутоматске пушке: Подигнута оптужница против Елвиса Селимовића

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво Тузланског кантона је подигло оптужницу против Елвиса Селимовића (44) из Тузле који је осумњичен да је 2. маја 2026. године из аутоматске пушке убио брата Елдина.
Како наводе из Тужилаштва, он је осумњичен да је починио кривично дјело убиство у стицају са кривичним дјелима неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, недозвољено држање оружја или експлозивних материја и кривично дјело из члана 73. Закона о оружју и муницији ТК.
"Селимовић се терети да је у касним вечерњим сатима 2. маја 2026. године у породичној кући у тузланском насељу Миладије из аутоматске пушке испалио најмање седам хитаца у брата Елдина, нанио му више прострелних повреда у предјелу грудног коша, стомака, руку и ногу и усмртио га. Убиству је претходио вербални сукоб који су браћа имала током дана на другој локацији у Тузли", наводе из Тужилаштва.
Како се наводи из Тужилаштва, Селимовић је оптужен да је и узгајао дрогу те посједовао оружје без дозволе.
"Поступајући тужилац је проширио истрагу против Селимовића, те се оптужницом терети и да је у породичној кући узгајао и производио биљке опојне дроге марихуана (Cannabis Sativa), те је такође у кући без важеће дозволе држао ловачко наоружање и већу количину муниције, као и ватрено оружје које грађанима уопће није дозвољено држати попут војног пушкомитраљеза, више комада ручно рађеног ватреног оружја, муницију и три експлозивне направе", наводе из Тужилаштва.
Тужилаштво је Кантоналном суду Тузла ставило приједлог да се Селимовићу продужи мјера притвора у законски предвиђеном року након потврђивања оптужнице.
Оптужница је достављена Кантоналном суду Тузла на потврђивање.
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