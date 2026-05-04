Осумњичен да је убио брата: Затражен притвор за Елвиса Селимовића

04.05.2026 18:20

Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Кантонално тужилаштво Тузланског кантона је судији за претходни поступак Кантоналног суда Тузла ставило приједлог за одређивање мјере притвора за Елвиса Селимовића (44) из Тузле због постојања основане сумње да је починио кривично дјело убиство.

Селимовић је осумњичен да је у касним вечерњим сатима 2. маја 2026. године у породичној кући у тузланском насељу Миладије из аутоматске пушке испалио најмање седам хитаца у брата Елдина, нанио му више прострелних повреда у предјелу грудног коша, стомака, руку и ногу и усмртио га.

Убиству је претходио вербални сукоб који су браћа имала током дана на другој локацији у Тузли.

Увиђај на мјесту догађаја је обавио дежурни тужилац у сарадњи са истражитељима Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК.

Полицијски истражиоци су у јутарњим сатима 3. маја лоцирали и ухапсили осумњиченог.

Након криминалистичке обраде Селимовић је предат у надлежност Тужилаштва након чега је поступајући тужилац донио наредбу о провођењу истраге и испитао осумњиченог.

У току су сва потребна вјештачења и истражне радње како би се утврдиле све околности које су довеле убиства.

