Дарко Младић за АТВ: Генерал Младић лошије него што је био

Аутор:АТВ
Здравствено стање генерала Ратка Младића нагло се погоршало, потврдио је за АТВ његов син, Дарко Младић.
Према његовим ријечима, породица је веома забринута због тренутне ситуације и неизвјесности око лијечења.
Дарко Младић је навео да је генерал током суботе имао још један здравствени инцидент, након чега је породици предата медицинска документација коју тек треба да анализирају тимови стручњака.
"Оно што смо могли да видимо и да се увјеримо јесте да се стање погоршава. Он је још горе, имао је у суботу неки инцидент. Данас су нам дали неке документе, па ћемо да изанализирамо о чему се ради. Ситуација је стварно таква да не знам да ли он може да преживи", рекао је Младић.
Породица је изразила и велико незадовољство због кашњења извјештаја независних експерата. Иако је било најављено да ће документација бити спремна још у петак, то се до данас није догодило.
"Тако да сам веома забринут, а ово одуговлачење са извјештајима независних експерата нас такође забрињава, требало је да буде у петак али ево није се десило. Стање је доста тешко и надам се да ће да издржи", изјавио је Дарко Младић.
Посебно забрињава чињеница да је комуникација са генералом готово немогућа.
"Може да каже једну ријеч шапатом, или двије. На нека питања и не одговара. У тренуцима дјелује одсутно. Комуникација је веома ограничена", рекао је Младић
Иако је генерал под медицинским надзором 24 сата дневно, његов син истиче да установа у којој се налази не пружа адекватну његу за овако тешке случајеве.
"Он је окружен љекарима, али ово није права болница и у неким хитним ситуацијама он тамо не може да добије прави одговор нити адекватну медицинску помоћ какву би имао у специјализованој здравственој установи", закључио је Младић за АТВ.
Дарко Младић је рекао да ће бити у Хагу до сриједе, 6. маја.
Младић је 10. априла имао мождани удар и здравствено стање му се додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Генерал Младић је у суботу, 2. маја био пребачен у цивилну болницу, јер је имао симптоме можданог удара.
Међународи резидуални механизам за кривичне судове у Хагу је више пута одбио захтјев да Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
