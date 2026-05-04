Logo
Large banner

Дарко Младић за АТВ: Генерал Младић лошије него што је био

Аутор:

АТВ
04.05.2026 17:56

Коментари:

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Фото: АТВ

Здравствено стање генерала Ратка Младића нагло се погоршало, потврдио је за АТВ његов син, Дарко Младић.

Према његовим ријечима, породица је веома забринута због тренутне ситуације и неизвјесности око лијечења.

Дарко Младић је навео да је генерал током суботе имао још један здравствени инцидент, након чега је породици предата медицинска документација коју тек треба да анализирају тимови стручњака.

"Оно што смо могли да видимо и да се увјеримо јесте да се стање погоршава. Он је још горе, имао је у суботу неки инцидент. Данас су нам дали неке документе, па ћемо да изанализирамо о чему се ради. Ситуација је стварно таква да не знам да ли он може да преживи", рекао је Младић.

Породица је изразила и велико незадовољство због кашњења извјештаја независних експерата. Иако је било најављено да ће документација бити спремна још у петак, то се до данас није догодило.

"Тако да сам веома забринут, а ово одуговлачење са извјештајима независних експерата нас такође забрињава, требало је да буде у петак али ево није се десило. Стање је доста тешко и надам се да ће да издржи", изјавио је Дарко Младић.

Посебно забрињава чињеница да је комуникација са генералом готово немогућа.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

"Може да каже једну ријеч шапатом, или двије. На нека питања и не одговара. У тренуцима дјелује одсутно. Комуникација је веома ограничена", рекао је Младић

Иако је генерал под медицинским надзором 24 сата дневно, његов син истиче да установа у којој се налази не пружа адекватну његу за овако тешке случајеве.

"Он је окружен љекарима, али ово није права болница и у неким хитним ситуацијама он тамо не може да добије прави одговор нити адекватну медицинску помоћ какву би имао у специјализованој здравственој установи", закључио је Младић за АТВ.

Дарко Младић је рекао да ће бити у Хагу до сриједе, 6. маја.

Младић је 10. априла имао мождани удар и здравствено стање му се додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.

Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Генерал Младић је у суботу, 2. маја био пребачен у цивилну болницу, јер је имао симптоме можданог удара.

Међународи резидуални механизам за кривичне судове у Хагу је више пута одбио захтјев да Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

Хаг

генерал Ратко Младић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бодирога: Странка ће имати кандидате за предсједника и српског члана Предсједништва БиХ

Бања Лука

Бодирога: Странка ће имати кандидате за предсједника и српског члана Предсједништва БиХ

2 ч

3
Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

Хроника

Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

2 ч

0
Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Свијет

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

2 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Застрашујући подаци из Канаде: Чак 23.746 људи умрло чекајући лијечење

3 ч

0

Више из рубрике

Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Које измјене чекају пензијски систем Српске?

3 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

3 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци, поводом 100 дана рада Владе

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

4 ч

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.

Република Српска

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

4 ч

0

  • Најновије

20

23

Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

20

15

Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

20

10

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

20

09

Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

19

48

Шпанска полиција пресрела брод са 40 тона кокаина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner