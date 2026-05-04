Које измјене чекају пензијски систем Српске?

У оквиру активности Савјета за развој Републике Српске, данас је у Сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци, одржан округли сто на тему "Стање у области пензијског система и приједлози мјера за његово унапређење".
На округлом столу су учествовали представници републичких институција, социјалних партнера и други заинтересовани, анализирано је стање у области пензијског и инвалидског осигурања, као и изазови с којима ће се у будућности сусретати ова област. У отвореном дијалогу расправљана су актуелна питања из законодавства у Републици Српској које уређује ову област те предложени начини унапређења стања у истој.
Питања уређења најниже пензије, начина утврђивања износа пензије, старосна доб за одлазак у пензију, као и уплата доприноса из којих се финансира систем пензијског и инвалидског осигурања биле су само неке од тема о којима је вођена дискусија. Кроз размјену искустава, идеја, добрих пракси, закључено је да је предуслов за унапређење стања у овој области превасходно јачање свијести радника о значају пензије, као и значају да радник у сваком тренутку зна колика му је пензија.
Такође, указано је на потребу суштинске анализе Закона о пензијском и инвалидском осигурању, како би се извршиле одређене измјене и допуне у циљу унапређења ове области.
