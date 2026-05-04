''Напад на Гуџића показатељ погоршане безбједносне ситуације''

04.05.2026 17:57

Канцеларија за Косово и Метохију осудила је напад на Мирослава Гуџића који се догодио данас у Доњој Гуштерици, када је повријеђена и запослена у локалној амбуланти, истичући да је реч о још једном етнички мотивисаном инциденту који је показатељ погоршане безбједносне ситуације у српским срединама и подизања међуетничких тензија на АП КиМ.

"Нови етнички мотивисани инцидент долази након низа антисрпских поступака режима у Приштини, као и напада на Србе који остају нерасвијетљени или неадекватно санкционисани, што стимулативно утиче на изгреднике који Србе третирају као мете", наводе из Канцеларије.

У саопштењу се наводи да се напад на Мирослава Гуџића догодио данас у Доњој Гуштерици, када је према сопственом свједочењу, овај Србин претучен у кругу амбуланте у овом српском мјесту од стране групе Албанаца.

Истом приликом, повреде је задобила и запослена у овој здравственој установи која је покушала да му помогне.

Из Канцеларије наводе да је повријеђенима пружена медицинска помоћ у Клиничко болничком центру у Грачаници, гдје ће повријеђени Гуџић бити задржан на опсервацији с обзиром да је задобио повреде у предјелу главе.

"С његовом породицом су у контакт одмах ступили наши представници са терена, како би им пружили подршку и са њима и руководством болнице разговарали о здравственом стању и степену повреда повријеђених", истичу из Канцеларије за КиМ.

Гуџић је раније данас, након инцидента, рекао да не зна ко га је и зашто напао, да никог није провоцирао и истакао да је једини мотив напада то што је Србин и што је возио ауто са нишким регистарским таблицама. Гуџић тврди да су му све вријеме претили и псовали "српску мајку".

Србија

Претучен Мирослав Гуџић

Директор Клиничко - болничког центра Приштина са сједиштем у Грачаници, Братислав Лазић потврдио је да су двије особе нешто послије 12.00 часова хоспитализоване у овој установи и истакао да је њихово стање стабилно, али да ће о детаљима и тежини повреда више знати након завршетка комплетне дијагностике.

