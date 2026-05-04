Повлаче се шоље популарног бренда са тржишта, постоји опасност од опекотина

АТВ
04.05.2026 14:04

Шољице
Фото: pexels/Carsten Ruthemann

Национална организација за потрошаче (НЕПРО) објавила је да се хитно са тржишта повлаче шоље под називом "ПЛУ 612751 Маг Фешн" због потенцијалног ризика по безбедност корисника.

"Због грешке у производњи, неке од шоља су погрешно означене графиком која указује да су погодне за микроталасну и машину за прање судова, што заправо нису", наводи се у објави на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

Додаје се да коришћење на овај начин може оштетити производ и представљати потенцијалну сигурносну опасност за корисника (ризик од опекотина) због загрејавања златних елемената на рубу и дршци производа.

Како је наведено, производ је поријеклом из Кине, а увозник је Пепко.

Обавјештење о повлачењу артикла из продаје послато је свим малопродајним објектима.

Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним мјестима, купци су обавјештени о ризику који производ има и могућности повраћаја новца, наведено је у саопштењу.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

