Повлаче се шоље популарног бренда са тржишта, постоји опасност од опекотина

Национална организација за потрошаче (НЕПРО) објавила је да се хитно са тржишта повлаче шоље под називом "ПЛУ 612751 Маг Фешн" због потенцијалног ризика по безбедност корисника.
"Због грешке у производњи, неке од шоља су погрешно означене графиком која указује да су погодне за микроталасну и машину за прање судова, што заправо нису", наводи се у објави на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.
Додаје се да коришћење на овај начин може оштетити производ и представљати потенцијалну сигурносну опасност за корисника (ризик од опекотина) због загрејавања златних елемената на рубу и дршци производа.
Како је наведено, производ је поријеклом из Кине, а увозник је Пепко.
Обавјештење о повлачењу артикла из продаје послато је свим малопродајним објектима.
Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним мјестима, купци су обавјештени о ризику који производ има и могућности повраћаја новца, наведено је у саопштењу.
