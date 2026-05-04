Обиљежено 100 дана рада Владе Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са министрима, обиљежио је данас 100 дана рада извршне власти.
Са конференције за новинаре поручено је да је Влада Српске у протекла три мјесеца успјела сачувати стабилност, кредибилитет и реализовати кључне пројекте из плана континуитета.
Сумирајући резултате, премијер Минић је истакао да су институције Српске сачувале дигнитет, те да ни једна одлука Владе у протеклом периоду није доведена у питање.
Једна од кључних тачака обраћања била је ситуација у енергетском сектору. Минић је потврдио да је Термоелектрана "Угљевик" поново на мрежи, најавивши скору посјету овом гиганту ради контроле резерви угља.
"Сада када имамо капацитете и могућности, морамо јасно дефинисати систем одговорности. Недопустиво је да систем такве величине трпи због неодговорности појединаца. Наших 1.600 радника у Угљевику сада знају зашто долазе на посао, а већ имамо и конкретне понуде за нове ископе", нагласио је премијер.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић најавио је значајне измјене Закона о социјалној заштити којима се уводи посебан додатак за бригу о лицима ометеним у развоју.
Нова законска рјешења омогућиће родитељима његоватељима примања и након што штићеник наврши 30 година живота.
Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ
"Измјенама и допунама су предвиђене двије ствари - да родитељи његоватељи могу додатак за бригу о дјетету ометеном у развоју да остваре и након 30. године лица ометеног у развоју", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом 100 дана рада Владе Српске.
Овим измјенама, додао је Шеранић, биће уведен додатак и за лица која нису до сада остваривала статус родитеља његоватеља.
"Ова права ће се исплаћивати из буџета и за то ће бити обезбијеђено 12 милиона КМ до краја године", рекао је Шеранић.
Премијер Минић се осврнуо и на опструкције са нивоа заједничких институција, издвојивши примјер новог граничног прелаза у Градишци.
"Овај прелаз је својеврсни споменик нефункционисања државне заједнице у којој живимо. Невјероватно је да се грађанима ускраћују битна рјешења, као што је случај и са субвенцијама за предузетнике из Српске, што видимо на примјеру зеничке 'Нове жељезаре'", поручио је Минић, додајући да се Српска неће бавити националном реториком, већ конкретним економским опстанком.
Током првих 100 дана, Влада је примарни фокус ставила на побољшање стандарда:
Представници ових група потврдили су да је актуелни сазив Владе задржао континуитет сарадње и испуњавања раније утврђених планова, што гарантује стабилност Републике Српске у предстојећем периоду.
