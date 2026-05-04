Минић: Приоритет уградња пригушница

СРНА

СРНА

04.05.2026 14:09

Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да је приоритет рјешавање питања уградње пригушница, односно електроенергетске опреме која "упија" вишак реактивне снаге и тиме смањује напон на дозвољени ниво.

"О `пригушницама` ћемо сутра имати одговор Владе Федерације БиХ. Ово јесте приоритет који морамо окончати", рекао је новинарима Минић након сједнице Скупштине акционара "Електропреноса БиХ".

Он је истакао да је састанак био веома користан и да је разговарано о питањима о којима није било ријечи посљедњу годину.

"Све ћемо урадити да буде успостављена стабилност електромреже. Похвалићу рад Управе и директора `Електропреноса`, а сигурно је да има значајних помака које ћемо као акционари подржати", навео је Минић.

