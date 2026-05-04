Logo
Large banner

Дрљача: О Трговској гори први пут на међународном нивоу

Аутор:

АТВ
04.05.2026 13:15

Коментари:

0
Трговска гора
Фото: АТВ

Начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача рекао је да ће се на сучељавању са представницима Хрватске о случају Трговска гора, заказаном за 14. мај пред Комитетом ЕСПОО конвенције у Женеви, први пут о овом проблему говорити на међународном нивоу.

Дрљача је указао на то да Хрватска није показала интересовање за све аргументе из БиХ који су указивали да је локација одабрана за складиште радиоактивног отпада неадекватна.

"Важно је да Комитет каже своје мишљење о пропустима које је Хрватска правила у реализацији пројекта, прескачући све што је било предвиђено међународним конвенцијама", изјавио је Дрљача данас новинарима.

Драљача је навео да се Хрватска од почетка понаша "топло-хладно" кад је ријеч о дефинисању локације, времену објављивања студије утицаја на животну средину.

"Избјегавају контакте, правог разговора нема и дошли смо у ћорсокак с обзиром на то да ми као угрожена страна ни у једном тренутку нисмо били консултовани", истакао је Дрљача.

Трговска гора-07032026

Друштво

Випотник о случају Трговска гора: У Женеву са чврстим аргументима

Он је поновио да је неприхватљив било какав нуклеарни објекат на планираној локацији.

"Нико нам не може гарантовати сигурност. Ми не можемо бити таоци радиоактивног отпада, нисмо учествовали у његовој производњи, нити смо имали бенефите од те енергије", рекао је Дрљача.

Он је додао да очекује да су сви који буду заступали БиХ у овим и будућим разговорима и преговорима свјесни опасности коју носи пројекат Хрватске, те да ће интересе грађана заступати на најбољи могући начин.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране Кршко, као и постојећи институционални отпад, складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трговска гора

Нови Град

Мирослав Дрљача

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Нерадна недјеља изазвала низ негативних посљедица у ФБиХ, пажљиво анализирати то питање у Српској"

Република Српска

"Нерадна недјеља изазвала низ негативних посљедица у ФБиХ, пажљиво анализирати то питање у Српској"

2 седм

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Република Српска

"Одговор Блануше садржи увреде и непримјерене квалификације"

2 седм

9
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Република Српска

Још бензинских пумпи се прикључило акцији у Српској

2 седм

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција на ногама, стигле дојаве о бомбама у више трговачких центара

2 седм

0

Више из рубрике

Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"

Република Српска

Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"

3 ч

0
Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

Република Српска

Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

4 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Стање генерала Младића веома озбиљно, неопходна хитна одлука о лијечењу

5 ч

0
Милорад Додик и Руди Ђулијани

Република Српска

Додик: Вјерујем у опоравак Рудија Ђулијанија

5 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner