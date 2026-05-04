Дрљача: О Трговској гори први пут на међународном нивоу

Начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача рекао је да ће се на сучељавању са представницима Хрватске о случају Трговска гора, заказаном за 14. мај пред Комитетом ЕСПОО конвенције у Женеви, први пут о овом проблему говорити на међународном нивоу.
Дрљача је указао на то да Хрватска није показала интересовање за све аргументе из БиХ који су указивали да је локација одабрана за складиште радиоактивног отпада неадекватна.
"Важно је да Комитет каже своје мишљење о пропустима које је Хрватска правила у реализацији пројекта, прескачући све што је било предвиђено међународним конвенцијама", изјавио је Дрљача данас новинарима.
Драљача је навео да се Хрватска од почетка понаша "топло-хладно" кад је ријеч о дефинисању локације, времену објављивања студије утицаја на животну средину.
"Избјегавају контакте, правог разговора нема и дошли смо у ћорсокак с обзиром на то да ми као угрожена страна ни у једном тренутку нисмо били консултовани", истакао је Дрљача.
Он је поновио да је неприхватљив било какав нуклеарни објекат на планираној локацији.
"Нико нам не може гарантовати сигурност. Ми не можемо бити таоци радиоактивног отпада, нисмо учествовали у његовој производњи, нити смо имали бенефите од те енергије", рекао је Дрљача.
Он је додао да очекује да су сви који буду заступали БиХ у овим и будућим разговорима и преговорима свјесни опасности коју носи пројекат Хрватске, те да ће интересе грађана заступати на најбољи могући начин.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране Кршко, као и постојећи институционални отпад, складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ, преноси Срна.
