"Одговор Блануше садржи увреде и непримјерене квалификације"

17.04.2026 19:09

Министарство трговине и туризма Републике Српске саопштило је да су од предсједника СДС-а и универзитетског професора Бранка Блануше на пристојно и аргументовано појашњење чињеница о акцизама на гориво добили одговор са увредама и непримјереним квалификацијама.

Из Министарства су изразили жаљење што им је упућен такав одговор умјесто аргументоване расправе, те истакли да грађани заслужују тачне информације, а не политичке представе.

Посебно непримјереним сматрају позивање на провјеру диплома запослених у овој институцији, истичући да такав начин комуникације не доприноси квалитету јавног дијалога, који треба да буде заснован на поштовању и аргументима.

"Министарство трговине и туризма Републике Српске неће постављати питања Бранку Блануши о његовим стручним квалификацијма, имајући у виду његов академски статус. Међутим, очигледно је да Блануша у политичком д‌јеловању показује доста мање одговорности, способности и знања", наведено је у саопштењу.

Како су навели, Блануша у реаговању на одговор који је добио из Министарства и сам потврђује суштину оног што је Министарство већ небројено пута јасно саопштило, а то је да Републици Српској припада 34 одсто прихода од акциза на дизел гориво.

С тим у вези, из Министарства су му поставили једноставно питање: колико износи 34 одсто од 0,30 КМ по литру?

Министарство наглашава да је ријеч о износу по литру горива, као једином релевантном и транспарентном основу за информисање јавности и то да се на прецизан и транспарентан начин објасни ефекат мјере, која се односи на поврат тог износа грађанима и привреди Републике Српске који гориво сипају у Српској.

Јасно је, кажу, да укупни приходи зависе од потрошње и количине продатих литара горива, што су промјењиве категорије због чега и јесте кориштен модел појашњења по продатом литру и приходу који се остварује по основу продате литре горива у Републици Српској.

"Ако господин Блануша инсистира на бројкама, користимо прилику да га информишемо да ће, према процјенама о потрошњи, по овој мјери Република Српска грађанима и привреди умањити трошкове за око шест милиона КМ на мјесечном нивоу", наведено је у саопштењу.

Из Министарства су додали да не знају да ли и ову цифру Блануша сматра безначајном и малом, али знају да ће ова институција наставити да комуницира искључиво на основу чињеница, без уласка у размјену увреда

