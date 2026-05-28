Кнез открио пол бебе: Ксенија Кнежевић ускоро постаје мајка

Пјевачица Ксенија Кнежевић је у другом стању и броји ситно до порођаја, а њен отац Ненад Кнежевић Кнез открио је пол дјетета ком се сви неизмјерно радују.
"Ускоро постајем дједа и много сам поносан на то, и много сам срећан. Негдје крајем августа очекујемо принову, радујемо се. Ево могу ексклузивно да кажем, она носи дјевојчицу", рекао је Кнез.
Пјевач је додао да је цијела породица пресрећна због лијепих вијести и да једва чекају долазак бебе, преноси Блиц.
"Сви смо јако узбуђени и срећни и једва чекамо да беба стигне", изјавио је Кнез.
