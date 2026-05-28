На овој удаљености радар вас не може ''упецати''

Фиксне камере за контролу брзине које се најчешће користе на саобраћајницама имају ограничен домет снимања и мјерења брзине.
Иако многи возачи вјерују да их уређаји могу снимити стотинама метара унапријед, стварност је ипак друкчија.
Када је ријеч о систему Гатсо РТ4, који брзину возила може прецизно детектовати на удаљености до 100 метара. То значи да камера не прати возило кроз цијелу дионицу пута, већ мјери брзину тек када аутомобил уђе у дефинисану зону контроле.
Минимална удаљеност с које уређај почиње мјерити износи око 10 метара. Управо унутар тог распона камера може јасно снимити возило, регистарску ознаку и све потребне податке за евентуални прекршајни налог.
То уједно значи да камера за контролу брзине не може снимити возило изван зоне од приближно 100 метара када говоримо о стандардним фиксним системима.
Камере притом раде независно о временским условима те могу контролисати саобраћај у оба смјера. Систем аутоматски активира фотографисање или видеозапис тек када возило прекорачи дозвољену брзину унутар зоне мјерења, преноси "подравски".
