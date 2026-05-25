Крај "досадног пиштања" у аутомобилима: Стижу нова правила за системе безбједности

Аутор:

АТВ
25.05.2026 09:20

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Све више возача искључује модерне системе безбједности у аутомобилима јер их нервирају стална упозорења, пиштање и непотребне интервенције током вожње. Због тога Еуро НЦАП сада тражи велике промјене у развоју АДАС технологије.

АДАС системи, односно напредни системи помоћи возачу, уведени су како би повећали безбједност на путевима. Међутим, истраживање компаније Thatcham Research показало је да сваки четврти возач искључује ове функције управо због превише упозорења и агресивног мијешања у вожњу.

Технички директор Еуро НЦАП-а, Адриано Палао, сматра да поједини системи данас раде лоше и да често сметају возачима умјесто да им помажу.

Бања Лука

Припремите залихе: Суве славине у више бањалучких улица

"Ако ја контролишем аутомобил, не желим да систем непотребно преузима управљање", изјавио је Палао.

Еуро НЦАП зато тражи развој нове генерације паметних АДАС система који ће се прилагођавати самом возачу. Идеја је да аутомобил препознаје да ли возач обраћа пажњу на пут и да реагује само када је заиста потребно. Према њиховим процјенама, такви напредни системи могли би да стигну до краја ове деценије.

Неки произвођачи аутомобила већ раде на технологијама које користе напредни надзор возача и интелигентније асистенције током вожње. Циљ је да сигурносни системи постану кориснији и мање напорни за свакодневну вожњу, како би их возачи заиста користили умјесто да их одмах по уласку у аутомобил искључују, преноси Б92.

