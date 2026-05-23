Возачи, опрез: Радари су данас на сваком кораку

Аутор:АТВ
Коментари:1
Полицијске агенције широм Босне и Херцеговине за данас, 23. мај 2026. године, најавиле су појачане радарске контроле и надзор брзине на бројним путним правцима и градским саобраћајницама.
Возачи се посебно упозоравају на опрезну вожњу и поштовање ограничења брзине, јер ће радари бити распоређени на више локација током цијелог дана.
Радарске контроле данас су најављене на подручју Кантона Сарајево, укључујући дјеловање МУП-а КС и Полицијске станице Центар, као и у више градова и општина широм ФБиХ и Брчко дистрикта.
Појачане контроле брзине спроводиће полицијске станице Добој Југ, Запад, Градачац, Сребреник, Травник, Витез, Фојница, Бугојно, Јајце, Бусовача, Кисељак, Крешево, Нови Травник, Калесија и Брчко дистрикт.
Из полиције апелују на возаче да прилагоде брзину условима на путу, посебно због појачаног саобраћаја, радова на цестама и великих гужви које су забиљежене пред викенд.
Подсјећају да неприлагођена брзина и даље представља један од најчешћих узрока саобраћајних несрећа у Босни и Херцеговини.
