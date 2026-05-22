Могу ли убице гума стати у крај возачима самоубицама

Аутор:АТВ
Док домаћи медији свакодневно пребројавају језиве снимке возача-самоубица који јуре контра смјером на српским ауто-путевима, јавност губи стрпљење.
У коментарима на порталима и на друштвеним мрежама грађани гласно траже једно радикално рјешење: уградњу такозваних убица гума на свим искључењима.
Испитује се да ли су механичке бодље спас за српске путеве или опасна замка и шта о томе кажу стручњаци.
Након стравичне несреће код Руме (петља Хртковци) у којој је погинуло четворо младих и бизарног низа од преко десет инцидената који су услиједили за само неколико дана - од шлепера код Добановаца до алармирања возача преко разгласа у тунелу Лаз - у Србији влада својеврсна "епидемија" вожње у супротном смјеру.
У потрази за експресним рјешењем, јавност се окренула бруталној аутоматици. Приједлог је једноставан: поставити трајне механичке баријере са шиљцима на свим укључењима и искључењима са ауто-путева.
У контексту јавног саобраћаја, убице гума нису преносиве полицијске бодље, већ трајне, једносмјерне механичке баријере уграђене у сам коловоз.
Прави смјер: Када возило прелази преко њих у дозвољеном смјеру, тежина точкова једноставно "погура" шиљке надоле у ниво асфалта. Возило пролази без икаквог оштећења.
Контра смјер: Ако возач наиђе са погрешне стране, шиљци остају фиксирани и усмјерени право у гуме. Под тежином возила, они моментално буше све четири гуме, онеспособљавајући аутомобил да настави кретање и развије опасне брзине.
Заговорници ове идеје на мрежама поручују: "Боље уништене гуме, него уништени животи".
Иако на папиру звучи савршено, саобраћајни стручњаци упозоравају да ово радикално рјешење носи огромне безбједносне, логистичке и правне ризике.
Када аутомобилу при брзини од 50 или 60 километара на час у секунди пукну све четири гуме, возило може да се занесе, преврне на кров или удари у савјесне возаче који се правилно искључују са ауто-пута. Такође, ове баријере представљају опасност за мотоциклисте, чак и када се крећу у правом смјеру, уколико дође до квара на опругама механизма.
Према ријечима Дамира Окановића из Комитета за безбједност саобраћаја, само један аргумент је довољан да се убице гума не нађу на ауто-путевима.
"У случајевима тешких саобраћајних несрећа, легално је да возила хитних служби приђу из контра смјера када је та дионица пута затворена од стране полиције. То не би било могуће када би постојали ови шиљци", објашњава.
Како додаје, други фактор су временски услови. Снијег, лед, блато и путна ризла током зиме лако могу да блокирају механичке зупце у горњем положају.
"Ово рјешење звучи доста моћно и ефикасно, али треба имати на уму да, уколико је неко ријешен да уђе у контра смјер, ући ће у регуларан смјер, а затим се окренути назад и не постоји мера која ће 100 посто да ријеши такве случајеве. Међутим, за оне који уђу у контра смјер случајно, ефикасно рјешење је агресивна саобраћајна сигнализација", појашњава Окановић.
Према његовим ријечима, проблематично је што сам систем узбуњивања у пракси не функционише довољно брзо.
"Скоро сам и лично био свједок да је систем обавјештавања путем хитних порука на радију Београд 202 каснио пола сата. То се не би смјело дешавати. Максимално вријеме морало би бити 60-ак секунди", наводи Окановић.
Чињеница је да су механички шиљци дио свакодневнице само у специфичним околностима, па их тако у Америци користе на аеродромима, рент-а-кар паркинзима и у приватним гаражама. У земљама попут Уједињених Арапских Емирата убице гума се примјењују на улазима у луксузне хотелске комплексе, владине зграде и око нафтних постројења. У Русији се пак могу видјети на обезбијеђеним пружним прелазима.
Док лаичка јавност рјешење види у механици која на снимцима дјелује једноставно и ефикасно, струка апелује на системска рјешења.
Мјере које би утицале на сузбијању појаве вожње у контра смјеру морале би бити предмет веће јавне дискусије, каже професор Саобраћајног факултета у пензији Милан Вујанић.
"Вожњом у контра смјеру ставља се на коцку и туђи живот, а не само сопствени, тако да јесам за кажњавање, али сврха казне је да она буде превентивна, репресивна, едукативна и једнака за све. На примјер, забрана управљања возилом једнако боли оне са плићим или дубљим џепом", наводи професор.
Као добар примјер, Вујанић се осврће на Швајцарску гдје је казна пропорционална примањима.
"Важно је да казна одговара дјелу, прекршиоцу и његовим примањима, а нисам сигуран да рјешење као што су механички шиљци једнако погађа све возаче. Прије такве мјере свакако је неопходна шира јавна дискусија и да се добро промисли где би они били постављени, те да се на сва звона саопшти гдје се тачно налазе како би њихов ефекат имао смисла", закључује.
Европске земље попут Аустрије и Њемачке свјесно су одбациле механичке шиљке на јавним путевима. Умјесто тога, ове двије земље су развиле комбинацију визуелне психологије, напредне сензорске технологије и вјештачке интелигенције (АИ).
Наиме, велика црна шака на флуоресцентно жутој позадини и знак "Стоп" какве можемо видјети и на нашим ауто-путевима заправо је потекао из Аустрије.
Иако измишљен још прије 20-ак година, данас је он надограђен аутоматизованим системом детекције.
Њемачка сваке године бележи између 1.800 и 2.000 извјештаја о возачима у контра смјеру које они званично зову Геистерфахрер - возачи духови.
Њихов систем на путевима се базира на локалним радарским детекторима на самим петљама. Када радар "ухвати" ауто у контра смјеру, на рампи се пале снажна стробоскопска свјетла која у комбинацији са знаком за забрањен смјер покушавају да тргну возача из расијаности.
Паралелно с тим, софтвер у "облаку" интегрисан је у фабричке навигације новијих аутомобила. Ако возач погријеши траку, систем га у року од неколико секунди гласовно упозорава, али истовремено шаље хитан аларм на екране свих осталих возача у кругу од пар километара.
Јавно емитовање упозорења путем разгласа какво је примијењено прије неколико дана током инцидента на ауто-путу "Милош Велики" када су чак два возача у исто вријеме возила у контра смјеру, показатељ су да радикална рјешења попут убица гума можда могу бити избјегнута.
Међутим, стручњаци су сагласни да је неопходно системско рјешење јер на српском рулету у контра смјеру, улог су постали туђи животи, пише "Блиц".
