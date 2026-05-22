СНСД предао пријаву ЦИК-у

АТВ
22.05.2026 15:40

Главни одбор СНСД-а

Савез независних социјалдемократа (СНСД) предао је Централној изборној комисији БиХ пријаву за учешће на општим изборима у октобру.

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик рекао је да су потписи прикупљени и захвалио предсједницима градских и општинских одбора, мјесних одбора и свим активистима.

"Наша организација је моћна захваљујући свима вама широм Српске", поручио је Додик, преноси "Срна".

Подношење пријава за овјеру политичких партија и независних кандидата за учешће на општим изборима у БиХ завршава се данас у 16.00 часова.

