Рубио: Вашингтон спреман да посредује у преговорима између Москве и Кијева

22.05.2026 16:26

Марко Рубио Пит Хегсет
САД су спремне да наставе да посредују у мировним преговорима између Русије и Украјине, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Спремни смо да наставимо да играмо ту улогу. Ако видимо прилику да организујемо разговоре који су продуктивни и који имају шансу да буду плодоносни, спремни смо да преузмемо ту улогу. Тренутно нема таквих разговора, али се надамо да ће се то промијенити", рекао је Рубио новинарима.

Према његовим ријечима, сукоб Русије и Украјине се неће завршити војном побједом ни за Москву ни за Кијев, "барем не како се војне побједе традиционално дефинишу".

Он је нагласио да Вашингтон није заинтересован за бескрајне дискусије о рјешавању кризе које не воде до резултата.

"Такође нисмо заинтересовани да се упуштамо у бескрајни циклус састанака који не воде ничему", закључио је Рубио.

(СРНА)

