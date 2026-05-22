Сједињене државе БиХ: Дабро тражи да Хрвати добију републику

Посланик у хрватском Сабору Јосип Дабро Јосип Дабро изнио је став да хрватски народ мора имати своју државну јединицу у БиХ како би се спријечио његов нестанак.

Он предлаже заједничку државу - Сједињене Државе БиХ коју би чиниле - Република Српска, Бошњачка Република и Хрватска Република.

Дабро тврди да би Хрвати у БиХ добијањем своје републике спријечили свој нестанак у овој држави и да је све остало лаж и превара које никакав изборни закон не може промијенити.

"Хрватски конститутивни народ мора имати свој пуни суверенитет. А суверенитета нема у политичкој теорији и пракси без државног тројства, а то су народ, земља и власт. На том тројству права три народа на три националне републике се једино може успоставити ефикасна и функционална заједничка држава. Сједињене Државе Босне и Херцеговине, Република Српска, Бошњачка Република, Хрватска Република и Сједињене Државе Босне и Херцеговине”, поручио је додајући да се прилика за то не смије пропустити "јер су нам у свијету код јамаца врата отворена”.