Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

Жута боја која се почетком априла појавила на површини мора код Мартинске недалеко од Шибеника није била посљедица загађења нити цвјетања мора, већ велике количине полна који је вјетар донио са копна.

До овог закључка дошли су научници из Институт Руђер Бошковић, који кроз пројект ПОЛЛМАР истражују утицај полена на морски екосистем Јадрана.

Истраживачки тим током априла спровео је вишедневни експеримент на истраживачкој станици Мартинска, гдје су анализирали како полен реагује након што доспије на морску површину. Научнике посебно занима може ли полен ослобађати органске материје и храњиве спојеве који утичу на хемијске процесе у мору и развој микроорганизама.

Према ријечима руководиоца пројекта Слађана Стрмечки Кос, полен у Јадранском мору није неуобичајена појава, али климатске промјене значајно утичу на интензитет и трајање сезона опрашивања. Због тога се све више пажње посвећује вези између атмосфере и мора, посебно у обалним подручјима осјетљивим на промјене у околини.

Научници су током ранијих истраживања у шибенском акваторију открили чак 89 различитих врста полена у површинском слоју мора. У појединим узорцима пронађене су стотине хиљада зрнаца по литру воде, међу којима су доминирали бор и чемпрес. Управо тај танки површински слој мора сматра се изузетно важним јер представља простор гдје долази до контакта ваздуха, сунчеве свјетлости, органских материја и микроорганизама.

У оквиру експеримента истраживачи су користили морску воду и полен алепског бора прикупљену са стабала у близини обале, а затим су узорке неколико дана држали у природним морским условима. Циљ је био пратити да ли полен мијења састав воде и утиче на живот ситних организама који чине основу морског прехрамбеног ланца.

Стручњаци упозоравају да је средњи Јадран природно сиромашан храњивим материјама попут азота и фосфора, због чега чак и мањи додатни уноси из атмосфере могу имати велики утицај на морски екосистем. Резултати истраживања требали би помоћи бољем разумијевању промјена које климатске промјене доносе Јадрану и Медитерану.