"Може кроз воду?" Возач Тесле буквално схватио упутство и завршио са лисицама

22.05.2026 14:49

Фото: pexels/Stephen Leonardi

У Тексасу је ухапшен возач Теслиног Сајбертрака након што је намјерно увезао возило у језеро како би испробао функцију "Wade Mode".

Полиција града Грејвајн је саопштила да је возило остављено и да је запело у води, док су возач и путници напустили аутомобил. Овај догађај је изазвао пажњу због несвакидашње одлуке и потенцијалне опасности по безбједност људи.

Овај инцидент привукао је пажњу локалних медија јер "Wade Mode" омогућава возилу да пређе кроз плитке ријеке и потоке, али возачи и даље морају да поштују безбједносна и законска правила. Случај је показао да чак и високотехнолошки аутомобили нису имун на људске грешке и непажњу. Јасно је да чак и напредна технологија захтјева одговорну употребу и разумијевање својих ограничења.

Функција "Wade Mode" у фокусу

Према Теслином приручнику, "Wаде Моде" дозвољава Сајбертраку да вози кроз воду до дубине од 81,5 цм, мери се од дна гуме. Међутим, произвођач наглашава да је одговорност возача да процени дубину прије уласка у воду. Ово правило је посебно важно јер погрешна процјена може довести до озбиљне штете на возилу.

Возило је дјелимично потонуло на јужној обали језера, а спасилачки тим Ватрогасне бригаде Грејвајн помогао је полицији у извлачењу. Инцидент је подсетник да технологија није замена за пажњу и придржавање закона. Такође показује да и даље постоји граница онога што возило може да издржи, без обзира на његове импресивне техничке могућности.

Законски и безбједносни проблеми

Возач је ухапшен због вожње у затвореном дијелу језера и кршења прописа о сигурности на води. Полиција је истакла да иако возило може физички да уђе у плитке воде, то ствара потенцијалне правне проблеме према законима Тексаса. Овај случај је примјер како непажња у комбинацији са технологијом може довести до правних посљедица.

Катарина Гамбоа из Полицијске управе Грејвајн нагласила је да вожња возила у води представља озбиљан безбједносни ризик. “Не бисмо подстицали возаче да намјерно возе у воду”, рекла је она, додајући да је то питање и закона и сигурности. Њена изјава показује да су овакви инциденти и те како озбиљни и да могу имати шире посљедице по заједницу.

Техничке карактеристике

Тесла Сајбертрак је електрични пикап израђен од метала отпорног на метке и продаје се по цијенама изнад 70.000 долара. Возило је лансирано 2019. године, док је јавности постало доступно 2023. године. Његове карактеристике обећавају сигурност и иновативност, али нису замјена за опрез у вожњи.

Тесла у приручнику јасно наводи да штета од воде није покривена гаранцијом. Такође упозорава возаче да не прелазе дубоке или брзе воде, попут јаких струја и брзака, јер то може озбиљно оштетити возило и угрозити безбедност путника. Ови савети наглашавају важност одговорног коришћења напредних функција возила.

Лекција из инцидента

Инцидент са Сајбетраком показује колико је важно придржавати се упутстава произвођача и локалних закона, чак и када технологија обећава велике могућности. Функција "Wade Mode" није дозвола за опасну вожњу кроз воду. Овај догађај је практичан подсјетник да људска процјена и одговорност и даље играју кључну улогу.

Полиција и Тесла савјетују возаче да се ограниче на плитке воде и да увијек процјене ризик прије него што уђу у водену површину. Овај случај је подсјетник да иновације долазе са одговорношћу и да чак и напредна возила не елиминишу људски фактор. Јасно је да технологија може помоћи, али не може замијенити здрав разум и сигурносне мјере.

(курир)

