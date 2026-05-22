Обрадовић на излазним вратима Звезде, ево ко би могао да га замијени

22.05.2026 15:22

тренер Црвене звезде Саша Обрадовић
Фото: Tanjug/Jadranka Ilić

Кошаркаши Црвене звезде готово извјесно ће остати без тренера, пошто је након дебакла против Партизана, а онда и срамотног наступа на конференцији за новинаре, Саша Обрадовић, на излазним вратима, а информацију да је отпуштен је пренио портал "Директно".

Челници клуба имали су састанак и увече одмах послије полуфинала, а он се наставио и дан касније, а по свему судећи је неминовно да Саша Обрадовић напусти клуб, након што је изгубио свлачионицу, подршку навијача и ушао у конфликт и са новинарима срамним понашањем на конференцији.

Међутим, коначна одлука још није донијета и она би требало да буде озваничена у наредних дан-два, пошто на Малом Калемегдану желе прво да направе анализу.

Пошто је до званичног краја сезоне за Звезду остало да се одигра Фајнал фор КЛС, полуфиналну утакмицу, уколико Саша Обрадовић добије отказ, против Спартака ће наредног петка екипу водити Милан Томић, тренутно спортски директор клуба, као и евентуално финале у недјељу против побједника дуела Партизан - ФМП у другом полуфиналу.

Милан Томић је у прошлости такође био тренер Звезде, тако да му ово неће бити страна улога, која ће по свему судећи бити само да се заврши сезона и проба да се извуче било шта из сада већ неуспјешне сезоне у којој је много уложено, а на крају је виђено огромно разочарење, пише "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

