Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

22.05.2026 13:27

Селектор Србије Душан Алимпијевић је из Атине, гдје ће пратити фајнал-фор турнир Евролиге, саопштио да очекује кошаркаша Денвера Николу Јокића у тиму на утакмицама квалификације за Свјетско првенство.

"Никола Јокић би требало да буде на оба прозора у јулу и августу", поручио је Алимпијевић за "Моцарт спорт".

Репрезентацију Србије очекују утакмице квалификација за Свјетско првенство.

Орлови ће 2. јула играти против Швајцарске у гостима, а потом 5. јула против БиХ у Београду.

"Ништа није било спорно од првог момента, то је човјек са којим сам ја у контакту откако сам сео на селекторску позицију. Комуникација са тим човјеком се одвија на најједноставнијем и најлакшем могућем нивоу, он заиста живи за репрезентацију, иако то можда некима у неким тренуцима није дјеловало, он је човјек који је веома усхићен за репрезентацију. То је човјек који је звао саиграче и захваљивао им се на борби у претходним прозорима. Очекујемо, уколико буде ишло овим током и по плану, наравно ми не знамо шта све може да се деси до 22. јуна, али у име Бога, здравља, очекујемо га", поручио је селектор.

