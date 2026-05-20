Никси се вратили из минус 22 и дошло до прве побједе у финалу Истока

Њујорк Никси побиједили су Кливленд Кавалирсе резултатом 115:104 након продужетка у првој утакмици финала Источне конференције, иако су у четвртој четвртини губили чак 22 поена разлике.
Џејлен Брансон предводио је домаћи тим са 38 поена и био кључни човјек великог преокрета у Медисон Сквер Гардену. Њујорк је осам минута прије краја заостајао 93:71, али је серијом 18:1 вратио неизвјесност, а Брансон је 19 секунди прије истека регуларног дијела погодио за 101:101.
Никси су потом продужетак отворили серијом 9:0 и стигли до осме узастопне побједе у доигравању. Тим из Њујорка сада је на три побједе од првог пласмана у НБА финале још од 1999. године.
Микал Бриџес додао је 18 поена, док су још тројица играча Никса убацила по 13, међу њима и Оу Џи Ануноби, који се вратио након што је пропустио двије утакмице због истегнућа задње ложе десне ноге.
Код Кливленда је Донован Мичел постигао 29 поена, Еван Мобли уписао је 15 поена и 14 скокова, а Џејмс Харден такође 15 поена, уз шут за три поена 1 од 8 и шест изгубљених лопти.
Друга утакмица игра се у четвртак, поново у Њујорку.
