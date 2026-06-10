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Кремљ: Побиједићемо!

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:22

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Руска борба за своје регионе завршиће се побједом, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да напади попут удара на зграду панораме "Одбрана Севастопоља 1854- 1855" додатно потврђују исправност руске политике и циљева у сукобу.

"Такви удари још једном потврђују да смо у праву у нашој борби за руске регионе. Та борба ће се завршити побједом", рекао је Песков на брифингу.

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Портпарол Кремља је истакао да напади на историјске и културне споменике не могу избрисати прошлост нити променити историјске чињенице.

"Видимо да је кијевски режим почео да удара на историју, али историју није могуће побиједити, као што је није могуће ни заборавити", поручио је Песков, коментаришући напад на музеј-панораму "Одбрана Севастопоља".

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Дмитриј Песков

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

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