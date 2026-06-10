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Иран објавио снимак напада на америчке базе: Пројектили лансирани током ноћи

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:03

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Фото: Screenshot/X

Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Према саопштењу Иранске револуционарне гарде (ИРГЦ), мете напада биле су америчке војне базе у Јордану, Кувајту и Бахреину. Техеран наводи да су напади изведени као одговор на претходне америчке војне ударе на иранске циљеве.

С друге стране, амерички званичник изјавио је за агенцију Ројтерс да прелиминарне процјене показују како је готово све иранске пројектиле и дронове успјешно пресрела противваздушна одбрана прије него што су досегнули своје циљеве, преноси Индекс.

За сада нема службених извјештаја о већој материјалној штети ни људским жртвама на америчким војним објектима, а независна потврда иранских тврдњи о успјешности напада још није објављена.

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Подсјећамо, Јорданске оружане снаге саопштиле су да су њихови системи противваздушне одбране пресрели и оборили пет пројектила лансираних из Ирана према подручју Ал Азрака у провинцији Зарка.

Власти су навеле да су крхотине пројектила пале на територију Јордана, али да није било повријеђених нити материјалне штете. На терен су упућени војни инжењерски тимови ради уклањања остатака ракета и евентуалних неексплодираних средстава.

Јордан је поручио да неће толерисати нарушавање свог ваздушног простора и да су оружане снаге у стању пуне приправности, пренио је Тан‌југ.

Током ноћи широм Бахреина огласиле су се сирене за ваздушну опасност након што је Иран објавио да је гађао америчку Пету флоту са сједиштем у Манами.

Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало је грађане да потраже најближе сигурно склониште и прате упутства надлежних служби.

Додатну пажњу изазвао је снимак надзорне камере који приказује снажан бљесак у правцу базе америчке Пете флоте. Према доступним информацијама, бљесак је забиљежен свега неколико минута након што су активиране сирене за узбуну.

Узрок експлозије за сада није званично потврђен, али је ИРГЦ претходно саопштио да је управо тај војни комплекс био једна од главних мета напада дроновима.

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