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УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Снимљен напад ајкуле, мушкарац критично

Аутор:

АТВ
10.06.2026 09:44

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Напад ајкуле у Панама Ситију
Фото: Screenshot / YouTube

Мушкарац из Панама Ситија на Флориди хоспитализован је у тешком стању након напада ајкуле у понедјељак ујутро, 8. јуна.

Напад се догодио кратко прије поднева по локалном времену. Командант Тристан Оливериа за америчке је медије казао да је запосленик тамошње војне базе пливао с колегом током паузе за ручак када се догодио напад.

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"Прије свега, наше молитве и мисли су уз породицу и желимо изразити захвалност првим спасиоцима који су пружили прву помоћ и осигурали да жртва буде правилно и брзо превезена у болницу ХЦА Гулф Кост", рекао је Оливериа за НБЦ.

Мушкарац је задобио повреде на обје руке, рекао је Оливериа. Сазнаје се да му је ампутирана једна рука.

На друштвеним мрежама објављен је кратки видео узнемирујућег напада, који приказује мушкарца у води како вришти у помоћ у близини марине.

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Тагови :

Ајкула

напад ајкуле

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