УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Снимљен напад ајкуле, мушкарац критично

Аутор:АТВ
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Мушкарац из Панама Ситија на Флориди хоспитализован је у тешком стању након напада ајкуле у понедјељак ујутро, 8. јуна.
Напад се догодио кратко прије поднева по локалном времену. Командант Тристан Оливериа за америчке је медије казао да је запосленик тамошње војне базе пливао с колегом током паузе за ручак када се догодио напад.
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"Прије свега, наше молитве и мисли су уз породицу и желимо изразити захвалност првим спасиоцима који су пружили прву помоћ и осигурали да жртва буде правилно и брзо превезена у болницу ХЦА Гулф Кост", рекао је Оливериа за НБЦ.
Мушкарац је задобио повреде на обје руке, рекао је Оливериа. Сазнаје се да му је ампутирана једна рука.
На друштвеним мрежама објављен је кратки видео узнемирујућег напада, који приказује мушкарца у води како вришти у помоћ у близини марине.
Panama City Florida shark Attack caught on camera today 6/8/26. An employee of the navy base was swimming near the bases marina when the attack happened. Updated reports are that he lost one arm and they are currently trying to save the hand on the other. pic.twitter.com/mIwJm8fg99— Facts matter (@1800factsmatter) June 9, 2026
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