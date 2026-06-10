Расте број погинулих у земљотресу на Филипинима

Аутор:АТВ
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Број жртава земљотреса магнитуде 7,8 степени Рихтерове скале који је у понедјељак погодио област Сарангани на филипинском острву Минданао порастао је на 45, а више од 487 људи је повријеђено, док се још 17 особа води као нестало, саопштила је тамошња Национална агенција за ванредне ситуације.
Филипинске власти су навеле и да је земљотресом погођено више од 33.000 домаћинстава, односно скоро 150.000 људи, а преко 41.000 погођених становника је расељено.
Што се тиче материјалне штете, оштећено је укупно 238 инфраструктурних објеката, укључујући болнице, школе и мостове, заједно са скоро 3.000 кућа, преноси агенција Синхуа.
Агенција је у саопштењу додала да се потрес осјетио у већем дијелу Минданаоа и дијеловима централних Филипина, а од главног потреса забиљежено је више од 1.700 накнадних потреса.
Операције потраге и спасавања у погођеним подручјима су и даље у току.
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Филипини се налазе на пацифичком "ватреном прстену", подручју интензивне сеизмичке и вулканске активности, због чега су чести земљотреси и ерупције вулкана.
Архипелаг годишње погоди око 20 тајфуна и тропских олуја, што га сврстава међу земље најизложеније природним катастрофама на свијету, преноси РТС.
Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir okuldaki öğretmenlerin öğrencilerini koruduğu anlar görüntülendi. pic.twitter.com/NIy3XUfdnU https://t.co/UUw9pjGqo5— BPT (@bpthaber) June 8, 2026
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