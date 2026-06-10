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Расте број погинулих у земљотресу на Филипинима

Аутор:

АТВ
10.06.2026 08:23

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Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.
Фото: YouTube/Screenshot/The Star

Број жртава земљотреса магнитуде 7,8 степени Рихтерове скале који је у понедјељак погодио област Сарангани на филипинском острву Минданао порастао је на 45, а више од 487 људи је повријеђено, док се још 17 особа води као нестало, саопштила је тамошња Национална агенција за ванредне ситуације.

Филипинске власти су навеле и да је земљотресом погођено више од 33.000 домаћинстава, односно скоро 150.000 људи, а преко 41.000 погођених становника је расељено.

Што се тиче материјалне штете, оштећено је укупно 238 инфраструктурних објеката, укључујући болнице, школе и мостове, заједно са скоро 3.000 кућа, преноси агенција Синхуа.

Агенција је у саопштењу додала да се потрес осјетио у већем дијелу Минданаоа и дијеловима централних Филипина, а од главног потреса забиљежено је више од 1.700 накнадних потреса.

Операције потраге и спасавања у погођеним подручјима су и даље у току.

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Филипини се налазе на пацифичком "ватреном прстену", подручју интензивне сеизмичке и вулканске активности, због чега су чести земљотреси и ерупције вулкана.

Архипелаг годишње погоди око 20 тајфуна и тропских олуја, што га сврстава међу земље најизложеније природним катастрофама на свијету, преноси РТС.

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Тагови :

Филипини

Земљотрес

Земљотрес Филипини

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