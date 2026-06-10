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Бизаран обрт у случају мушкарца из БиХ пријављеног за бигамију

Аутор:

АТВ
10.06.2026 07:11

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Двије златне бурме једна поред друге.
Фото: Pexels/Bruno Mattos

Јавно тужилаштво Клагенфурта обуставило је поступак против мушкарца из Босне и Херцеговине, настањеног у Филагу, а којег је бивша супруга пријавила за бигамију.

Наиме, медији преносе да случај не може правно водити у Аустрији, јер су бракови склопљени у Њемачкој и Босни и Херцеговини, па самим тиме Аустрија није надлежна за овај случај.

С обзиром да је први брак закључен у Њемачкој, а други у БиХ, Аустрија једноставно није надлежна у овом случају.

Како је још раније објављено, држављанин БиХ се поново оженио прије него што је окончао развод. Његова супруга из Филаха га је пријавила због бигамије.

Позадина случаја

Њих двоје, обоје из Босне и Херцеговине, су живјели у Филаху више од 20 година. Све до недавно, д‌јеловали су као срећан брачни пар. Али, током боравка у домовини, муж се заљубио и одмах вјенчао.” Супруга је била шокирана када је поднио захтјев за развод.

„Запањена сам. Мој муж се у БиХ оженио четири дана прије термина развода у Филаху. Пријавила сам га због бигамије, али Тужилаштво у Клагенфурту ме је обавијестило да је поступак обустављен. Нема процеса због бигамије“, рекла је шокирано.

Објашњење тужилаштва

Маркус Китз, портпарол Тужилаштва Клагенфурту је рекао да је бигамија свакако кривично д‌јело.

“Али у овом случају нисмо надлежни. Пар је из Босне и Херцеговине, брак су првобитно склопили у Њемачкој, а сада се муж вјенчао у БиХ. Дакле, мјесто извршења је БиХ, не Аустрија. Пријава је могућа у БиХ или Њемачкој.“

Иначе, занимљиво је да обоје бивших супружника и даље живе у Филаху, али на различитим адресама, преносе Независне.

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Подијели:

Тагови :

Бигамија

Аустрија

Босна и Херцеговина

Клагенфурт

Брачно право

Развод брака

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