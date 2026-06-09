- И сада је овисник сатеран у ћошак поново отрчао код својих покровитеља за нову дозу - написала је она на Телеграму, мислећи на то да је Зеленски у Лондону дрхтавом руком поново тражио још више новца и још више топовског меса.

Како је истакла, Кијев више нема чиме да тргује јер је све заложено за неколико генерација унапријед.

Подсјетимо, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров је рекао у понедјељак да је нејасно како се може разговарати о могућности преговора о Украјини с обзиром на споразуме између Кијева и Европе о испоруци оружја дугог домета.

- Јуче су, вјерујем, у Лондону лидери Велике Британије, Француске и Њемачке, заједно са Зеленским, потписали неку врсту документа о стратешкој подршци овом режиму - споразум да ће Украјина бити снабдјевена додатним оружјем дугог домета за ударе на руску територију, укључујући ударе дубоко у руску територију - навео је Лавров.