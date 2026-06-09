Ударио пјешака, па изашао да види штету на ауту

Коментари:1
У Истанбулу се догодила саобраћајна несрећа која је изазвала велико негодовање јавности. Мушкарац је аутомобилом излетио на тротоар и ударио пјешака с леђа, али је пажњу јавности посебно привукло понашање возача након несреће.
Сигурносне камере забиљежиле су тренутак када сиви аутомобил излијеће на тротоар, удара у стуб, а затим и пјешака који је у том тренутку ходао плочником.
Снимак несреће брзо се проширио друштвеним мрежама.
Према доступним информацијама, од силине удара пјешак је одбачен и пао на тло. Турски медији наводе да је прошао с лакшим повредама и огреботинама.
🇹🇷 A car struck a pedestrian walking on the sidewalk in Istanbul— BRICS + World (@BricsPlusWorld) June 8, 2026
After the crash, the driver got out — but checked his car instead of helping the victim pic.twitter.com/So5LCi3AgH
Међутим, оно што је услиједило након удара шокирало је свједоке и кориснике друштвених мрежа. Док је повријеђени мушкарац у боловима и шоку сједио на земљи, возач је изашао из возила и потпуно га игнорисао. Умјесто да му пружи помоћ, одмах је отишао до предњег дијела аутомобила како би провјерио штету, жалећи се на оштећење возила.
У помоћ повријеђеном пјешаку притрчали су пролазници и локални трговци који су се затекли у близини.
Регион
Хеликоптеру МУП-а отказала оба мотора: Пилот спасио седам живота
Након што му је указана помоћ, пјешак је отишао у полицијску станицу и поднио пријаву против возача.
Повријеђени пјешак је изјавио: "Није ми рекао чак ни брз опоравак, само је мислио на свој аутомобил."
Полиција је саопштила да је покренута истрага.
Најновије
Тренутно на програму