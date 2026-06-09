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Ударио пјешака, па изашао да види штету на ауту

09.06.2026 20:27

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Ударио пјешака, па изашао да види штету на ауту
Фото: Printscreen/X

У Истанбулу се догодила саобраћајна несрећа која је изазвала велико негодовање јавности. Мушкарац је аутомобилом излетио на тротоар и ударио пјешака с леђа, али је пажњу јавности посебно привукло понашање возача након несреће.

Сигурносне камере забиљежиле су тренутак када сиви аутомобил излијеће на тротоар, удара у стуб, а затим и пјешака који је у том тренутку ходао плочником.

Снимак несреће брзо се проширио друштвеним мрежама.

Према доступним информацијама, од силине удара пјешак је одбачен и пао на тло. Турски медији наводе да је прошао с лакшим повредама и огреботинама.

Међутим, оно што је услиједило након удара шокирало је свједоке и кориснике друштвених мрежа. Док је повријеђени мушкарац у боловима и шоку сједио на земљи, возач је изашао из возила и потпуно га игнорисао. Умјесто да му пружи помоћ, одмах је отишао до предњег дијела аутомобила како би провјерио штету, жалећи се на оштећење возила.

У помоћ повријеђеном пјешаку притрчали су пролазници и локални трговци који су се затекли у близини.

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Након што му је указана помоћ, пјешак је отишао у полицијску станицу и поднио пријаву против возача.

Повријеђени пјешак је изјавио: "Није ми рекао чак ни брз опоравак, само је мислио на свој аутомобил."

Полиција је саопштила да је покренута истрага.

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Тагови :

Истанбул

Саобраћајна несрећа

Повријеђен пјешак

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