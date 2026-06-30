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Минић: Инвестиције ће достићи 7,3 милијарде КМ

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:59

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће инвестиције у Републици Српској достићи вриједност од око 7,3 милијарди КМ већ за мјесец дана.

Минић је нагласио да је овај раст инвестиција резултат рада руководства Републике Српске на њеном међународном кредибилитету.

"За неке дионице ауто-путева које радимо сада имамо по три потенцијална партнера са којима разговарамо. То говори да Република Српска има снагу и могућност да направи искорак који смо дуго чекали", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је додао да све то треба да буде испраћено интензивним радом Владе Републике Српске, али и одлукама које ће донијети Народна скупштина Републике Српске.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Саво Минић

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