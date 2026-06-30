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Додик: У четвртак имена кандидата, имамо подршку коалиције

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:23

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Договорили смо да ће кандидате СНСД-а подржати заједничка коалиција, а ми ћемо у четвртак објелоданити имена кандидата за инокосне функције, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за новинаре.

"Наставићемо да дјелујемо заједно, ово вријеме тражи велику политичку побједу, а то је и снага Републике Српске", навео је Додик након састанка владајуће коалиције.

Подсјећамо, у Бањалуци је данас одржан састанак предсједника странака владајуће коалиције у Републици Српској.

Састанку, који се одржао у просторијама Секретаријата СНСД-а, присуствовали су предсједници СНСД-а Милорад Додик, Социјалистичке партије Петар Ђокић, Уједињене Српске Ненад Стевандић.

На састанку су били и лидери Социјалистичке партије Српске Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Народне партије Српске Дарко Бањац и ДНС-а Ненад Нешић.

Присутни су били и високи функционери СНСД-а Жељка Цвијановић и Саво Минић.

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Подијели:

Тагови :

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СНСД

Ненад Стевандић

Горан Селак

Жељка Цвијановић

Саво Минић

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