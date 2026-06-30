Жупљанин: Бећировић и Комшић игнорисали раније усаглашене ставове

Аутор:АТВ редакција
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Асоцијација патриота Републике Српске сматра противправним, противзаконитим и нелегалним цјелокупан процес именовања чланова Комисије за заштиту националних споменика.
Асоцијација патриота Републике Српске сматра противправним, противзаконитим и нелегалним цјелокупан процес именовања чланова Комисије за заштиту националних споменика, с обзиром на то да су чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић поново игнорисали све раније усаглашене ставове и донесене одлуке, те прегласали српског члана Жељку Цвијановић, изјавио је Срни предсједник Асоцијације Слободан Жупљанин.
"Асоцијација патриота Републике Српске позива све патриоте Републике Српске да се оштро супротставе оваквом покушају и позива све посланике у Народној скупштини Републике Српске да једногласно подрже вето који је уложила Цвијановићева као српски члан Предсједништва", рекао је Жупљанин.
Жупљанин је оцијенио да су Бећировић и Комшић донијели одлуку која БиХ још више удаљава од једино могућег пута на коме се одлуке доносе консензусом у демократском дијалогу представника три конститутивна народа, без мијешања странаца у унутрашње ствари у БиХ.
"Поново су показали незрелост, као и несигурност и примијенили силу. Овога пута силу прегласавања, која неће довести до жељеног резултата. Пренебрегли су чињеницу да је још 2016. године Предсједништво БиХ донијело одлуку о окончању учешћа страних чланова у раду Комисије, с намјером преузимања одговорности домаћег фактора", нагласио је Жупљанин.
Он је истакао да је ово директан напад уз примјену силе на све националне вриједности српског народа, вјероватно и других, да би се изворне националне, културне, вјерске и друге вриједности Срба лишиле српског предзнака и приписао им се предзнак "бошњачке".
"Ово је наставак покушаја затирања свега што је српско, као би се српски народ, по њиховој вољи и жељи, ријешио свог националног идентитета, који је старији од већине народа који данас егзистирају", нагласио је Жупљанин.
Према његовим ријечима, поново два бошњачка члана Предсједништава атакују на Републику Српску и њено национално, културно и вјерско благо, покушавајући га присвојити за себе, као што су то чинили током цијеле историје егзистирања на данашњим просторима БиХ.
Он је закључио да отпор свим насилним покушајима урушавања Републике Српске и њених националних, културних и вјерских вриједности, мора бити заснован на пуном националном јединству свих друштвених и политичких фактора у српском народу и органима и институцијама Републике Српске, преноси Срна.
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