ФЗО Српске уводи олакшицу пацијентима - "Моје здравство" мобилна апликација

Аутор:АТВ редакција
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Осигураницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске од сутра ће бити доступна мобилна апликација "Моје здравство", која, први пут, омогућава једноставан и брз приступ електронском здравственом картону, као и преглед трошкова здравствене заштите.
Податке за приступ апликацији /корисничко име и привремену лозинку/ осигураници могу да преузму у свим пословницама Фонда, радним данима од 7.30 до 15.30 часова, навели су из Фонда.
Приликом преузимања осигураници потписују потврду којом се обавезују да ће приступне податке користити искључиво за личне потребе и да их неће уступати трећим лицима.
Родитељ који није носилац осигурања за своју малољетну дјецу, ако жели да има увид у њихов здравствени картон, мора да потпише изјаву како би добио приступне податке у надлежној пословници, док родитељ који је носилац, добијањем приступних података за свој картон, има приступ и картону дјетета.
Након преузимања приступних података, апликацији је могуће приступити путем рачунара на адреси /mojezdravstvo.org/ или преко мобилног телефона.
За андроид уређаје апликација је доступна путем платформе "гугл плеј", док је корисници "ајфон" уређаја могу преузети преко "ап стора".
Ова апликација омогућава осигураним лицима једноставан увид у здравствене и финансијске податке који се воде у здравственом картону.
"Подаци су доступни у обиму у којем их у систем уносе и ажурирају надлежне здравствене установе. Нове функционалности биће увођене постепено, у складу са развојем информационог система", саопштили су из ФЗО-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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